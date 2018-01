Petróleo: preço continua pressionado Nos últimos dias, o preço do petróleo tem sofrido forte pressão de aumento no mercado mundial. Para se ter uma idéia, entre os dias 10 de abril e 15 de maio, o preço do barril apresentou uma elevação de 36,2%. Em junho, a Opep se reúne novamente para definir qual a cotação máxima e mínima do preço do petróleo. Na última reunião, realizada em março, esse intervalo ficou entre US$ 22 e US$ 28. Quando o valor do mercado ultrapassa, durante 20 dias consecutivos, o teto estipulado pela Opep, a Organização determina que haja um aumento na produção, com o objetivo de aumentar a oferta e fazer com que os preços recuem. Os analistas questionam o sistema de bandas, pois acreditam que os preços deveriam flutuar de acordo com o desejo do mercado e que o sistema de bandas pode ser manipulado por interesses dos países participantes da Organização. Para o Brasil, o reflexo do aumento do preço do barril de petróleo fica ainda pior com a elevação da taxa de câmbio. Se a taxa continuar pressionada, pode haver um crescimento do preço do petróleo em reais ainda maior do que no primeiro trimestre do ano. O resultado, provavelmente, será um impacto negativo sobre a conta-petróleo em junho, o que piora as contas públicas, e também pode haver reflexos na inflação nos próximos meses.