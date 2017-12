Petróleo recua com alívio sobre temor de danos do furacão Os contratos futuros do petróleo retomam a trajetória de queda de ontem, abandonando a alta do início da manhã, tirando o prêmio associado ao temor de danos que a passagem do furacão Ivan pelo Golfo do México e Costa dos EUA poderiam causar. Até o momento, nenhum dano sério às unidades produtoras na região foi anunciado. Na sessão regular da New York Mercantile Exchange (Nymex), o contrato futuro do petróleo cru para outubro cai 1,10%, para US$ 43,05 o barril. Na International Petroleum Exchange, o contrato do brent para novembro retrocede 0,80%, para US$ 39,60 o barril. Instantes atrás, a Royal Dutch/Shell anunciou que as unidades de seu complexo químico e de refino Norco, na Louisiana, devem voltar a funcionar amanhã. A Shell tinha fechado a unidade como prevenção, em virtude da aproximação do furacão Ivan. As informações são da Dow Jones.