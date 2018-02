Petróleo recua com aumento nos estoques de derivados nos EUA O petróleo fechou em baixa nesta quarta-feira, em sessão volátil, depois que o aumento dos estoques de derivados ofuscou a forte queda nas reservas da commodity. Na Nymex, o contrato fevereiro recuou 0,66 dólar no pregão viva-voz, para 95,67 dólares por barril. Em Londres, o Brent caiu 1,17 dólar, para 94,37 dólares. A Administração de Informação de Energia dos Estados Unidos informou que os estoques de gasolina cresceram 5,3 milhões de barris, e as reservas de derivados ganharam 1,5 milhão de barris --muito acima da expectativa de analistas. Contrabalançando o impacto de baixa do relatório, a agência também afirmou que os estoques de petróleo bruto caíram em 6,8 milhões de barris na semana passada, para o menor nível desde outubro de 2004. "A queda maior que a esperada nas reservas de petróleo foi simplesmente ofuscada pelo aumento maior que o estimado nos derivados, com um salto grande na gasolina chamando atenção particular", disse Jim Ritterbusch, presidente da Ritterbusch & Associates, em Galena, Illinois. O petróleo tem se mantido abaixo do pico histórico de 100,09 dólares atingido na semana passada, pressionado em parte pelo temor de que uma desaceleração nos Estados Unidos reduza a demanda por energia. (Reportagem de Richard Valdmanis)