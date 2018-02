Petróleo recua com comentários da Opep O petróleo caiu 1,19% para US$ 74,89, reagindo a declarações da Opep. Depois de o presidente Mohammed al-Hamli afirmar que a organização está preocupada com o impacto dos preços altos, o chefe de pesquisa, Hasan Qabazard, estimou que um preço justo seria entre US$ 60 e US$ 65 o barril. Apesar da queda, o preço segue 15% acima do início de junho.