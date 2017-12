Petróleo recua com expectativa de aumento dos estoques nos EUA Os contratos futuros do petróleo ampliam a queda, na expectativa da divulgação de relatórios sobre o produto bruto e derivados na semana passada nos EUA. As expectativas são que os relatórios mostrem crescimento de estoques. As declarações do ministro do Petróleo da Arábia Saudita, Ali Naimi, questionando a necessidade de o cartel cortar a produção também davam impulso para as vendas do contrato. No Cairo para a reunião de sexta-feria da Opep, Naimi disse que não está preocupado com a queda dos preços do petróleo, que, segundo ele, ainda estão elevados. "Vocês esqueceram que, há um ano, o preço estava em US$ 20 e está agora em US$ 40, mesmo com o cru saudita valendo US$ 30", disse. Sobre a produção corrente da Opep, que é de aproximadamente 28 milhões de barris por dia, cerca de 1 milhão de barris acima do teto estabelecido pelo cartel, Naimi afirmou que estava "contente" com a situação. O ministro saudita afirmou ainda que o enfraquecimento do dólar ante outras moedas não era preocupante, já que é normal que as moedas flutuem. Às 12h30 (horário de Brasília), o contrato futuro de petróleo cru com vencimento em janeiro recuava US$ 0,86 (queda de 2,07%), para US$ 40,60 o barril. Na sessão regular da International Petroleum Exchange (IPE), o contrato do brent com o mesmo vencimento apresentava queda de US$ 0,85 (baixa de 2,22%), para US$ 37,40 por barril. As informações são da Dow Jones.