Petróleo recua para o patamar mais baixo dos últimos 3 meses Os contratos futuros de petróleo recuaram abaixo de US$ 42,00 o barril em Nova York (New York Mercantile Exchange - Nymex) pela primeira vez em mais de três meses, com os investidores se preparando para um novo crescimento dos estoques comerciais norte-americanos. Os analistas estimam que os estoques comerciais de petróleo bruto cresceram em 700 mil barris na semana passada, enquanto que a expectativa para os estoques de derivados - que inclui diesel e óleo para aquecimento - é de um aumento de 1,6 milhão de barris. A previsão para os estoques de gasolina é de um crescimento de 800 mil barris e de uma taxa de ocupação estável das refinarias na semana passada em comparação com a semana anterior. O Departamento de Energia e o American Petroleum Institute divulgam amanhã, às 13h30 (horário de Brasília), seus respectivos relatórios sobre os estoques comerciais norte-americanos. Cotações Às 15h36 (horário de Brasília), em Nova York, os contratos futuros de petróleo com vencimento para janeiro eram cotados a US$ 41,75 o barril, em queda de US$ 1,23 (-2,86%), depois de ter registrado a mínima intraday (do dia) em US$ 41,40. Em Londres (International Petroleum Exchange-IPE), os contratos de petróleo brent com vencimento em janeiro eram cotados a US$ 38,48 o barril, em queda de US$ 1,17 (-2,95%), depois de ter registrado a mínima intraday em US$ 38,25. As informações são da Dow Jones.