Petróleo se aproxima de US$ 76 nos NY O barril do petróleo para agosto subiu 1,16%, para US$ 75,92 em Nova York. O vencimento do contrato de agosto, a paralisação de uma unidade de produção da petroleira Total em Angola e a expectativa de aumento da demanda da China, segundo maior consumidor de petróleo do mundo, cuja economia cresceu 11,9% no segundo trimestre, impulsionaram os preços.