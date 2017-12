Petróleo se aproxima do recorde e chega a US$74,25 O barril de petróleo tipo Brent para entrega em junho se aproximou, nesta terça-feira, dos recordes atingidos nas últimas semanas, sendo negociado a US$74,25 às 4h45 de Brasília no mercado de Londres, Inglaterra. O valor histórico foi estabelecido no dia 21 de abril, quando a cotação chegou a US$74,38. Nas últimas semanas, o Brent, de referência na Europa, subiu pela insistência do Irã de desafiar a comunidade internacional ao acelerar seu programa de enriquecimento de urânio, segundo os analistas em Londres. Também contribuiu o aumento da violência na Nigéria, primeiro produtor africano de petróleo, devido aos ataques de forças separatistas no delta do rio Níger.