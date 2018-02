Petróleo sobe 3,15% e fica perto de US$ 76 O petróleo subiu 3,15% para US$ 75,88 o barril em New York. Alguns corretores atribuíram a alta ao fato de o informe semanal do Departamento de Energia dos EUA ter mostrado uma redução de 1,1 milhão de barris nos estoques de petróleo bruto. Outros disseram que especuladores aproveitaram para comprar o produto após três pregões seguidos de queda.