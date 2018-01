Petróleo sobe a US$ 55 e Bovespa volta a cair A bolsa de São Paulo fechou em baixa acompanhando o mercado externo, que piorou com a queda das bolsas de NY e a alta do petróleo. No câmbio, a alta da Selic acentuou a trajetória de queda do dólar. O dólar fechou em baixa expressiva, de 0,98%, a R$ 2,5370, num dia de liquidez reduzida. A Bolsa de Valores de São Paulo operou em alta no período da manhã mas à tarde não conseguiu sustentar a alta e caiu acompanhado a forte queda das bolsas em Wall Street. O alta do petróleo e a cautela em relação ao balanços que virão a público na próxima semana empurraram as bolsas norte-americanas para baixo. O Ibovespa fechou em baixa de 1,18%, com 24.767 pontos. Com o resultado de hoje, a bolsa passou a acumular baixas de 6,93% em abril e de 5,46% em 2005. O movimento financeiro ficou em apenas R$ 704,730 milhões. Os contratos futuros de petróleo fecharam em alta em Nova York e em Londres. O preço do contrato negociado em Nova York subiu mais de 11% desde a mínima de US$ 49,66 atingida na última segunda-feira, fechando a US$ 55,39 o barril. Em Wall Street, o Dow Jones fechou em queda de 0,60% e o Nasdaq caiu 1,54%.