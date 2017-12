Petróleo sobe após dados ruins de estoques nos EUA Os dados desfavoráveis de estoques de destilados na semana passada nos EUA dão a senha para que os contratos futuros de petróleo cru, brent e de derivados acentuem a alta nos mercados internacionais. Mas não foi o único dado ruim. No geral, todos foram negativos. Resultado: o contrato futuro do petróleo cru negociado em Nova York com vencimento para dezembro sobe 2,3%, para US$ 53,85 por barril, na Nymex. O contrato para novembro, que vence hoje, está em alta de 1,90%, a US$ 54,40 por barril. O Departamento de Energia informou queda de 1,9 milhão de barris nas reservas de destilados, enquanto o Instituto Americano de Petróleo apontou diminuição de 1,217 milhão de barris. A previsão média para a variação nos estoques de derivados era uma redução de 850 mil barris. Com o inverno às portas do Hemisfério Norte, esse tem sido um dos dados mais observados pelo mercado. O DOE apontou aumento dos estoques de petróleo cru (1,2 mi barris), mas abaixo do previsto. O relatório do API foi ainda pior, ao identificar queda de 979 mil barris nessas reservas. Para completar, os estoques de gasolina caíram nos dois relatórios, enquanto o mercado previa aumento. Na medida em que o petróleo subia, as bolsas norte-americanos intensificaram as perdas. O Dow Jones - índice das ações mais negociadas na Bolsa de Nova York - chegou a cair 0,90%. As bolsas européias acompanharam a reação de Nova York.