Petróleo sobe após explosão em Jerusalém Os preços do petróleo subiram nos mercados internacionais, reagindo à notícia sobre a explosão de um carro-bomba pela manhã em Jerusalém. Na explosão, dez pessoas tiveram ferimentos leves. Na New York Mercantile Exchange, os contratos futuros do petróleo cru para março estavam em alta de 1,1%, a US$ 31,62 o barril. Na International Petroleum Exchange (Ipe), os contratos futuros do petróleo brent com o mesmo vencimento avançavam 0,3%. As informações são da Dow Jones.