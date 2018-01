Petróleo sobe com ameaça do Irã e corte dos Emirados O petróleo opera sustentado pela declaração do Irã de que manterá seu programa de enriquecimento de urânio, apesar da votação favorável sábado à aplicação de sanções contra o país pelo Conselho de Segurança das Nações Unidas. A resolução da ONU pede a todos os países que suspendam o fornecimento de materiais específicos e tecnologia que possa contribuir com o programa de mísseis e nuclear do Irã. O Irã, por sua vez, sinalizou que poderá utilizar o petróleo como arma para combater a resolução da ONU. "Se necessário, o Irã irá usar qualquer arma para defender-se", disse o ministro do Petróleo, Kazem Vaziri-Hamaneh. O Irã é o quarto maior produtor de petróleo do mundo. A queda nas temperaturas nesta terça-feira e informações de que a estatal de petróleo de Abu Dabi, o maior produtor dos Emirados Árabes Unidos, irá cortar sua produção em fevereiro, o primeiro sinal de um membro da Opep de que cumprirá com o segundo corte acertado pelo grupo. Às 11h37 (de Brasília), o contrato de fevereiro subia 0,53% para US$ 62,74 o barril na Nymex eletrônica.