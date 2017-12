Petróleo sobe com especulação sobre queda na produção Os contratos futuros do petróleo sobem forte em Nova York e em Londres, com investidores especulando sobre a possibilidade de a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) reduzir sua cota de produção no encontro ministerial de sexta-feira. Os atentados contra o consulado norte-americano na Arábia Saudita e problemas no fornecimento de petróleo na Nigéria e no Iraque também alimentavam as compras. Às 13h46 (horário de Brasília), o contrato futuro de petróleo tipo brent com vencimento em janeiro subia US$ 0,71 (1,80%), para US$ 40,08 o barril. O contrato do petróleo cru operava em alta de US$ 0,76 (1,79%), a US$ 43,30 o barril. As informações são da Dow Jones.