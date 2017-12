Petróleo sobe com estoque baixo e previsão de frio nos EUA Os níveis historicamente baixos de estoques, coincidindo com as previsões de queda das temperaturas nos EUA levam o contrato futuro do petróleo brent a ser negociado acima do nível de US$ 32,00 por barril nessa manhã, na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, o maior nível em 10 meses. O contrato brent para fevereiro chegou a subir a US$ 32,08 por barril e é cotado agora a US$ 32,02, com alta de US$ 0,26 (0,82%). O valor é o mais elevado desde a cotação de US$ 32,87 por barril atingida em 14 de março de 2003, antes da invasão dos EUA ao território iraquiano. No sistema eletrônico da New York Mercantile (Nymex), o contrato do cru para fevereiro vale US$ 35,02 por barril, com alta de US$ 0,30 (0,86%). Mais cedo, o contrato atingiu US$ 35,08 por barril. Os contratos futuros do Brent disparam US$ 7 por barril, ou 28% desde o final de setembro, quando a Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) surpreendeu o mercado ao anunciar um corte da produção, em razão da expectativa de que a volta do petróleo iraquiano derrubaria os preços do produto. Até agora, o retorno do Iraque ao mercado tem sido lento, enquanto a demanda pelo produto tem sido robusta, especialmente, por parte de países da Ásia. Nos EUA, os estoques de petróleo cru caíram para 269 milhões de barris na semana passada, abaixo do nível de 270 milhões de barris do nível mínimo operacional, de acordo com o Departamento de Energia. Além do quadro de estoques baixos, os EUA - maior país consumidor - preparam-se para mais uma onda de frio intenso. A Meteorlogix, empresa de previsões meteorológicas, previu que a temperatura na região nordeste dos EUA deverá cair entre 15 e 20 graus Fahrenheit a a partir de amanhã. Embora as agências internacionais não fizessem referências sobre o impacto do fato, um incêndio atingiu, ontem, duas refinarias no Kuwait e levou à interrupção das atividades das unidades afetadas e de mais uma terceira por pelo menos uma semana. Fontes da Kuwait Petroleum previram que as interrupções vão afetar a oferta de nafta e de outros destilados, particularmente, gasolina. O incêndio começou em um gerador de energia. O Kuwait exporta uma quantidade significativa de nafta, gasolina, querosene para aviões e combustível para a Ásia, onde os preços de destilados classificados como leves e médios são negociados nos maiores níveis após a guerra do Iraque.