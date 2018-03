Petróleo sobe com explosão de oleoduto no sul do Iraque Os contratos futuros do petróleo cru e brent operam em alta, sustentados por informações de explosões em um importante oleoduto no Iraque, as quais interromperam parte do fluxo das exportações de petróleo do país. Segundo o porta-voz da South Oil Co., Samir al-Maksusi, "as exportações dos terminais sul da companhia tiveram sua capacidade de bombeamento reduzidas à metade". Às 10h30 (horário de Brasília), quando o pregão eletrônico da Nymex (New York Mercantile Exchange) já havia sido interrompido para início do pregão viva-voz, o contrato do petróleo cru subia US$ 0,49 (alta de 1,30%), para US$ 38,08 o barril. O contrato do brent, negociado em Londres, subia US$ 0,13 (alta de 0,37%), para US$ 35,62 o barril. As informações são da Dow Jones.