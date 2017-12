Petróleo sobe com explosão na Argélia O petróleo é negociado em forte alta nos mercados internacionais, com a explosão de uma refinaria de gás natural liquefeito, ontem, na Argélia, se somando às preocupações sobre o aquecimento da demanda por petróleo e derivados por causa do frio nos EUA. A explosão ocorreu em um tanque que estava sendo carregado e destruiu uma refinaria do complexo localizado em Skikda, um importante porto do país na costa do Mediterrâneo. Pelo menos 13 pessoas morreram na explosão e cerca de 74 trabalhadores ficaram feridos. O ministro da Energia da Argélia, Chakib Khelil, afirmou que a refinaria, de propriedade da estatal Sonatrach, ficou totalmente destruída, mas os outros seis complexos não foram danificados. O incidente alimentou novas compras de petróleo cru e gás natural no sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex). O petróleo cru chegou a US$ 35,90 por barril, mas é cotado a US$ 35,86 por barril, com alta de US$ 0,79 (2,29%). O contrato de fevereiro do gás natural subia 24,50 centavos, ou 3,8%, para US$ 6,19 mmBtu. Hoje, vencem os contratos futuros de fevereiro na Nymex. Na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, os contratos futuros do petróleo Brent para março sobem US$ 0,57 (1,86%), para US$ 31,14 por barril.