Petróleo sobe com greve na Venezuela e tensão sobre Iraque Os contratos futuros de petróleo subiram em Londres (International Petroleum Exchange-IPE) e Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex), que retomou os negócios depois do feriado de Ação de Graças. O complexo de energia foi impulsionado pelos ganhos dos futuros de gasolina, que na Nymex subiram mais de 200 pontos, sustentados por compras especulativas em meio às preocupações sobre a possibilidade de suspensão das exportações de petróleo da Venezuela para os Estados Unidos, em virtude da greve geral que acontece no país sul-americano. "Foi uma vitória para este mercado não cair", disse o analista Phil Flynn, da Alaron Trading. "A percepção é que a economia está mais forte e os problemas na Venezuela estão mantendo o mercado tão firme quanto esperávamos para esta semana." A possibilidade dos petroleiros venezuelanos se juntarem à greve geral contra o presidente Hugo Chávez aumentou as preocupações com relação ao estado apertado dos estoques de gasolina nos EUA. Na Nymex, os contratos de gasolina para janeiro subiram 210 pontos, para US$ 0,7439 o galão. Os traders também ficaram atentos aos progressos das inspeções de armas no Iraque, uma vez que Bagdá tem até domingo para apresentar à ONU o relatório sobre suas armas de destruição em massa. Fundos e locais foram os principais compradores desta segunda-feira, indicando contínuo vigor na demanda. As boas vendas no varejo durante o feriado - um sinal de que a economia norte-americana pode estar se recuperando - também deram suporte aos preços dos futuros de petróleo, disse Jim Fielder, vice-presidente-sênior do ED & F Man. Na Nymex, os contratos de petróleo para janeiro fecharam em US$ 27,24 o barril, em alta de US$ 0,35. A mínima foi de US$ 26,70 e a máxima de US$ 27,45. Na IPE, os contratos de petróleo Brent para janeiro fecharam em US$ 25,62 o barril, em alta de US$ 0,46. A mínima foi de US$ 25,17 e a máxima de US$ 25,75.