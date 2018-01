Petróleo sobe com incertezas políticas A percepção de que ainda é cedo para assumir uma posição vendida diante das incertezas geopolíticas sustenta a alta dos contratos futuros do petróleo nesta manhã nos mercados internacionais. Na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, os contratos futuros do petróleo Brent para março eram negociados a US$ 30,25 o barril, com alta de US$ 0,39 (1,27%), às 10h06 (de Brasília). No sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), os futuros do cru para março valiam US$ 32,76 o barril, com alta de US$ 0,47 (1,46%). O principal evento que deverá movimentar o mercado será o discurso do presidente dos EUA, George W. Bush, sobre o Estado da União. "Esperamos que Bush faça comentários agressivos hoje", disse um operador. Ontem, os preços do petróleo foram pressionados para baixo diante dos sinais de que poderia haver uma postergação do timing de guerra contra o Iraque, depois dos apelos para continuidade das inspeções de armas no território iraquiano. Os sinais de normalização da produção da Venezuela também ajudaram na queda dos preços dos contratos. Ontem, os contratos de petróleo cru para março fecharam em queda de 2,97%, na Nymex, enquanto os contratos de petróleo Brent para março fecharam em baixa de 2,07%. As informações são Dow Jones.