Petróleo sobe com notícia de explosão em oleoduto no Iraque Sabotadores detonaram explosivos em um oleoduto próximo a Kirkuk, ao norte do Iraque, informou uma autoridade da Guarda Nacional do Iraque. A explosão ocorreu na cidade de Ruyadh, cerca de 60 quilômetros ao sul de Kirkuk. O oleoduto liga campos de petróleo próximo a Kirkuk com a refinaria de Beiji. Depois desta notícia, o preço do petróleo no mercado futuro ampliou sua alta, registrando ganho de mais de 3% na New York Mercantile Exchange (Nymex) e em Londres. Às 12h14 (horário de Brasília), o contrato de petróleo cru com vencimento em outubro, negociado na Nymex, subia US$ 1,25 (2,95%) para US$ 45,30 o barril. Em Londres, o petróleo tipo brent avançava US$ 1,33 (3,21%) para US$ 42,80 o barril. As informações são da Dow Jones.