Petróleo sobe com previsão de frio nos EUA Após serem pressionados por vendas, os contratos futuros do petróleo voltam a ser negociados em alta nos mercados internacionais, com as previsões meteorológicas de frio mais intenso nos EUA garantindo a demanda aquecida para derivados do produto. Na International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, os contratos futuros de petróleo para fevereiro valiam US$ 31,34 por barril, com alta de US$ 0,45 (1,46%), após terem caído a US$ 30,73 por barril pela manhã. Ontem, esse contrato subiu 5% em Londres. Após registrar ontem uma alta de 3,87% na New York Mercantile Exchange-Nymex, o contrato do petróleo cru para fevereiro sobe US$ 0,49 (1,45%), para US$ 34,27 por barril no sistema eletrônico da Nymex. Na máxima, o petróleo chegou a US$ 34,35, um nível não registrado desde o dia 17 de março de 2003, quando os EUA deram o ultimato ao presidente iraquiano Saddam Hussein, antes do início da guerra no Iraque. Os boletins meteorológicos indicam uma queda acentuada da temperatura esta semana na região nordeste dos EUA - maior consumidor de óleo para aquecimento.