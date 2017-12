Petróleo sobe com queda da temperatura, Nigéria e Bin Laden Temperatura em queda nos EUA e a possibilidade de mais uma greve na Nigéria despertam preocupações sobre o abastecimento de petróleo e derivados e dão suporte para compras de contratos futuros do petróleo. Na New York Mercantile Exchange, o contrato futuro do petróleo cru para janeiro sobe 1,86%, para US$ 45,00 por barril. Uma gravação atribuída ao líder da rede terrorista Al-Qaeda, Osama bin Laden, no qual ele afirma que os preços do petróleo deveriam estar em pelo menos US$ 100 também ajudavam a impulsionar as compras. A incerteza sobre o futuro da combalida companhia russa Yukos era outro fator citado como motivador da alta.