Petróleo sobe com queda nos estoques O petróleo negociado em NYsubiu 6,36% ontem e fechou em US$ 42,50 o barril depois que o Departamento de Energia dos EUA revelou estoques em níveis menores do que o mercado calculava. Especialmente, a queda de 400 mil barris dos estoques em Cushing, onde são reservados o petróleo para liquidação dos contratos da Nymex, puxou os preços em alta.