Petróleo sobe com redução da oferta da Opep Os contratos futuros de petróleo subiram em Londres (International Petroleum Excahnge-IPE) e Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex) depois que a Organização de Países Produtores de Petróleo (Opep) prometeu reduzir a produção em até 1,2 milhão 1e barris/dia. Os preços também foram impulsionados pela notícia de que a refinaria da Hovensa, nas Ilhas Virgens, com capacidade de 495.000 barris/dia, vai reduzir a atividade até o final do mês devido à falta de petróleo cru da Venezuela, informou o porta-voz da companhia. A greve geral na Venezuela, que já dura 11 dias e não dá sinais de solução no curto prazo, também ajudou na alta do óleo. "O mercado está decolando. O efeito líqüido é que você está retirando oferta do mercado", disse Tom Bentz, analista do PNP Paribas. Na reunião ministerial realizada em Viena, os membros da Opep concordaram em elevar o teto oficial de produção do grupo para 23 milhões de barris/dia. Para cumprir essa meta, porém, os países-membros terão de reduzir a oferta em cerca de 1,2 milhão de barris por dia. Esse anúncio foi recebido com um certo ceticismo pelo mercado, pois os participantes querem ver primeiro se os membros da Opep vão, de fato, cumprir com o prometido. Na Nymex, os contatos de petróleo para janeiro fecharam em US$ 28,01 o barril, em alta de US$ 0,61; a mínima foi de US$ 27 52 e a máxima de US$ 28,22. Na IPE, os contratos de petróleo Brent para janeiro fecharam em US$ 26,87 o barril, em alta de US$ 0,62; a mínima foi de US$ 26,24 e a máxima d e US$ 26,93.