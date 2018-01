Petróleo sobe forte com a crise na Venezuela Os contratos futuros de petróleo fecharam em forte alta em Londres (International Petroleum Exchange-IPE) e Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex) alcançando os preços mais elevados em dois meses, impulsionados pela greve na Venezuela, que entrou na terceira semana sem sinal de uma solução imediata. Com a produção de petróleo e as exportações da Venezuela paradas os negociadores embutiram nos preços as expectativas de um crescente aperto na oferta global do óleo, disseram analistas. "Finalmente, o mercado está se dando conta do quão sério é isso", disse Phil Flynn, analista de energia da Alaron Trading de Chicago, referindo-se à crise política na Venezuela. Os EUA importaram 1,453 milhão de barris/dia de petróleo cru da Venezuela em outubro, dado mais recente, o que faz do país sul-americano o 4º maior fornecedor, de acordo com o Departamento de Energia. Os estoques norte-americanos de petróleo cru, que já se encontram em níveis abaixo do ano passado, provavelmente irão cair por diversas semanas refletindo o impacto da greve na Venezuela, disse Tom Bentz, analista do BNP Paribas. Na Nymex, os contratos de petróleo para janeiro fecharam em US$ 30,10 o barril, em alta de US$ 1,66. Na IPE, os contratos de petróleo Brent para janeiro fecharam em US$ 28,38 o barril, em alta de US$ 1,17.