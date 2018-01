Petróleo sobe para US$ 57; preço é recorde histórico Os preços do petróleo bateram novo recorde histórico nesta quinta-feira dos dois lados do Atlântico. O barril leve cru nos Estados Unidos passou dos US$ 57 em Nova York pela primeira vez, sendo cotado a US$ 57,03. Em Londres, o barril de petróleo do tipo Brent também subiu, atingindo a marca histórica de US$ 55,53 o barril. Segundo avaliação do mercado, os preços vêm subindo por dois motivos: administradores de fundos que normalmente aplicam em outros investimentos vêm investindo em petróleo; e a demanda vem crescendo além da oferta em função da procura da China e de outros países da Ásia. "Esse mercado é alimentado por medos e não fundamentos", diz um recente relatório da Societé Genérale. Os aumentos podem forçar a Opep a considerar novo aumento de produção um dia depois do anúncio de um novo teto que não acalmou os mercados. Na quarta-feira, a Opep fechou acordo para aumentar a produção em 500 mil barris diários, com possibilidade de mais 500 mil barris por dia dependendo do comportamento do mercado. Na quarta-feira, o anúncio da Opep coincidiu com divulgação dos estoques de gasolina nos Estados Unidos que mostrou queda de 2,9 milhões de barris, três vezes acima do esperada pelo mercado.