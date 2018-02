Petróleo sobe por ameaça na Nigéria e alta no preço do ouro Os contratos futuros do petróleo nos Estados Unidos fecharam em alta na terça-feira, amparados pela ameaça de violência na Nigéria, uma forte alta do ouro e as expectativas de que os estoques dos Estados Unidos tenham caído de novo na semana passada. Na Nymex, o contrato fevereiro fechou com alta de 1,31 dólar, ou 1,38 por cento, cotado a 96,40 dólares por barril, depois de ter sido negociado entre 95,26 e 97,54 dólares o barril. A alta do petróleo segue-se a uma queda de 2,82 dólares na segunda-feira, quando o tempo mais quente no nordeste dos EUA influenciou nos futuros do petróleo para aquecimento e o restante do complexo. Em Londres, o contrato fevereiro do brent avançou 1,27 dólar, ou 1,35 por cento, cotado a 95,66 dólares o barril, tendo sido negociado entre 94,47 e 96,69 dólares. Ele atingiu o recorde de 98,50 dólares na quinta-feira. "Durante a noite nós flutuamos até que surgiu a história sobre os militantes nigerianos", disse Tom Bentz, analista do BNP Paribas Commodity Futures Inc. Grupos armados na região produtora de petróleo da Nigéria estão se preparando para um grande ataque a uma instalação petrolífera, de acordo com fontes dos militantes e de segurança na terça-feira. [ID:nN08463227] Já o ouro ultrapassou os 880 dólares por onça na Europa na terça-feira, devido a fortes compras de investidores, ao dólar mais fraco e aos preços do petróleo, disseram traders. Uma pesquisa da Reuters com analistas estimou que os estoques de petróleo dos EUA tenham caído 1,3 milhão de barris na semana passada. A Administração de Informação de Energia dos EUA vai divulgar os dados semanais na quarta-feira. (Por Gene Ramos e Robert Gibbons)