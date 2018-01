Petróleo supera US$ 33 pela primeira vez em dois anos O petróleo foi negociado acima dos US$ 33 por barril pela primeira vez em mais de dois anos, com os preços seguindo impulsionados pela preocupação sobre a possibilidade de os EUA liderarem um ataque contra o Iraque no início de 2003 e pelos sinais de que a greve na Venezuela deverá continuar impedindo as exportações de petróleo do país. No sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos do petróleo cru com vencimento em fevereiro chegaram a valer US$ 33,17 por barril nesta manhã, o maior nível desde 1 de dezembro de 2000. Por volta das 8h (de Brasília), os contratos saíam a US$ 32,99 por barril, sustentando alta de US$ 0,27 (+0,83%). Na International Petroleum Exchange (Ipe), de Londres, o contrato futuro do petróleo Brent para fevereiro estava em alta de US$ 0,35 (+1,16%), cotado a US$ 30,51 por barril. O secretário de Estado dos EUA, Colin Powell, disse ontem, em entrevista ao programa "Meet the Press", da "NBC", que as forças militares norte-americanas deverão ficar preparadas caso o presidente George W.Bush decida fazer uma ação para desarmar o presidente do Iraque, Saddam Hussein. Os inspetores de armas da Organização das Nações Unidas deverão apresentar seus relatórios sobre o que descobriram no Iraque provavelmente no final de janeiro e início de fevereiro. Na Venezuela, milhares de grevistas marcharam ontem pelas ruas de Caracas pedindo a saída do presidente Hugo Chávez. A paralisação entra hoje em seu 29º dia e virtualmente interrompeu as exportações de petróleo pelo país, o quarto maior fornecedor dos Estados Unidos. Desde o início da greve na Venezuela, os futuros do petróleo subiram 23% em Nova York. As informações são das agências internacionais.