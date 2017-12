Petróleo tem a maior alta das últimas três semanas O preço do barril de petróleo evoluiu em cerca de US$ 0,53 nesta segunda-feira em Nova York, alcançando sua maior cotação das últimas três semanas. A alta de US$ 0,53 elevou a cotação do petróleo para US$ 31,08 o barril. A principal razão da alta, qualificada de especulativa por analistas consultados pela Agência Estado, é a proximidade da reunião da Organização dos Países Produtores de Petróleo (Opep), marcada para o dia 24, em Viena, na Áustria. Existe a possibilidade de as cotas de produção por país serem reduzidas, diante da queda da demanda mundial. O hemisfério norte já não necessita tanto do petróleo para o aquecimento de casas e apartamentos, uma vez que o inverno já passou. A reunião da Opep poderá determinar redução de até 1,5 milhão de barris/dia na produção mundial de petróleo. A redução deve ter efeito nos preços. A Opep estima que o preço do petróleo pode variar entre US$ 22 e US$ 28 o barril. O petróleo já começou esta segunda-feira com aumento de cotação, que chegou a US$ 0,45 a mais por barril. Em seguida atingiu sua cotação máxima em três semanas, de US$ 31,08.