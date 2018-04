Petróleo tem alta de mais de 7% com otimismo em Wall Street Os futuros do petróleo bruto negociados nos Estados Unidos fecharam em alta nesta quarta-feira, impulsionados por mais um dia de otimismo em Wall Street e ignorando os dados de que os estoques da commodity subiram muito mais do que o esperado na semana passada. A decisão da China de cortar a taxa de juros também ajudou, disseram traders. "O mercado de ações está negociando em alta, o que dá às poucas pessoas que estão trabalhando nesta semana de feriado um motivo para levar o mercado para cima", disse Mark Waggoner, presidente da Excel Futures. Na Nymex, o contrato janeiro subiu 3,67 dólares, ou 7,23 por cento, para 54,44 dólares o barril, sendo negociado entre 50,15 e 54,86 dólares. O petróleo tinha caído quase 7 por cento na terça-feira, para 50,77 dólares. Em Londres, o petróleo tipo Brent subiu 3,57 dólares, ou 7,09 por cento, para 53,92 dólares, sendo negociado entre 49,81 e 54,38 dólares. (Reportagem de Gene Ramos, Haitham Haddadin e Timothy Gardner)