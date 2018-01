Petróleo tem maior alta em dois anos com as crises na Venezuela e Iraque A crise na Venezuela e o pronunciamento do governo norte-americano sobre a "violação" iraquiana da resolução da ONU repercutiram nos preços do petróleo. O preço do barril do produto da Organização de Países Exportadores de Petróleo (Opep) continuou a tendência de alta e atingiu US$ 29,12, alcançando o nível mais elevado nos últimos dois anos. Contratos futuros do tipo Brent passaram de US$ 30. Fontes da Opep informaram que o custo da cesta dos sete tipos de petróleo, calculado com base no preço médio do barril, supera o pico registrado depois dos atentados terroristas de 11 de setembro de 2001 nos EUA. Os analistas atribuem este forte encarecimento ao corte das exportações da Venezuela, um dos principais abastecedores dos EUA, e ao temor de uma guerra contra o Iraque, que poderia interromper o fornecimento do Golfo, fatores que se somam à onda de frio no Hemisfério Norte. O mercado está esperando para ver se os sócios da Venezuela na Opep ajudarão o país a honrar os compromissos de abastecimento, depois de terem oferecido essa ajuda na última reunião que realizaram em Viena na semana passada. "Não há exportações da Venezuela e a produção do país caiu para 370 mil barris diários (dos quase 3 milhões que extrai normalmente). Vários navios petroleiros continuam parados", explica um analista.