Petróleo tem mais um dia de alta e bate recorde Os contratos futuros de petróleo e de óleo para aquecimento negociados no mercado futuro voltaram a fechar em nível recorde em Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex), impulsionados pelas persistentes preocupações relacionadas com a oferta para este inverno no hemisfério norte. Os contratos de petróleo com vencimento para dezembro registraram novo recorde intraday (durante o dia) de US$ 55,50 o barril, antes de fecharem em US$ 55,17 o barril (+1,29%) - recorde de fechamento. Em Londres (International Petroleum Exchange-IPE), os contratos de petróleo brent para dezembro chegaram a registrar nova máxima intraday em US$ 51,65 o barril antes de fecharem em US$ 51,22, em alta de 0,99%. Os contratos de óleo para aquecimento para novembro fecharam em US$ 1,5944 o galão - novo recorde -, em alta de 149 pontos (+0,94%). Mercados no Brasil O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8710 na ponta de venda dos negócios e oscilou entre a máxima de R$ 2,8720 e a mínima de R$ 2,8410. Com o resultado de hoje, a moeda norte-americana acumula queda de 1,10% no ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em queda de 1,40%.