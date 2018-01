Petróleo tem novo dia de alta e bate recorde O preço do Petróleo Intermediário do Texas (WTI, leve), que chegou a ser negociado a US$ 70,90, bateu recorde hoje ao fechar a US$ 69,81, influenciado pelo temor de que o efeito do furacão Katrina sobre a indústria petrolífero seja mais desfavorável do que o esperado. Os contratos de petróleo negociados no mercado futuro, com vencimento para outubro, subiram US$ 2,61 em relação ao fechamento desta segunda-feira. O barril do Petróleo Brent, de referência na Europa, também bateu recorde nesta terça-feira ao fechar a US$ 67,57 no mercado de Londres.