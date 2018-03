Petróleo teve alta de 12% na semana Os contratos futuros de petróleo fecharam em queda em Londres e Nova York com os investidores realizando os lucros da acentuada alta registrada ontem, provocada pelo nervosismo sobre a guerra no Iraque. "Foi um dia quieto comparado com o que nós temos vistos nas últimas semanas", disse um analista. Apesar do recuo de hoje, os contratos de petróleo para maio, em Nova York, encerraram a semana com um ganho acumulado de 12,08%, revertendo parte do declínio de cerca de 29% acumulado nas sessões anteriores diante das expectativas de uma guerra rápida no Iraque. Na Nigéria, produção de petróleo continua reduzida, apesar do cessar-fogo declarado há dois dias entre as forças do governo e militantes da etnia Ijaw. A direção da Chevron Texaco, da Royal/Dutch Shell e da TotalFinalElf disseram que a situação não é segura o suficiente para o retorno das equipes a região do delta do rio Níger e não deram indicação de quanto eles planejam retornar a produção. Em Nova York os contratos de petróleo para maio fecharam em US$ 30,16 o barril, em queda de US$ 0,21 (-0,69%). Em Londres, os contratos de petróleo Brent para maio fecharam em US$ 26,35 o barril, em queda de US$ 0,47 (-1,75%) Veja o especial :