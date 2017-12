Petróleo ultrapassa US$ 45, com dados sobre estoques nos EUA A profunda queda nos estoques de petróleo cru verificada pelo Departamento de Energia dos EUA (DOE), potencializou o temor dos investidores em relação às conseqüências da passagem do furacão Ivan pela costa norte-americana do Golfo do México, que já provocou suspensão de um quarto da produção norte-americana. De acordo com o DOE, os estoques de petróleo caíram 7,1 milhão de barris, bem acima da média das projeções de queda de 1,85 milhão. O petróleo cru, negociado na bolsa eletrônica de Nova York (Nymex), atingiu US$ 45,30 o barril na máxima. Às 11h50 (horário de Brasília), o contrato valia US$ 45,05 o barril, US$ 0,66 ou 1,49% acima de ontem. O petróleo tipo brent, de Londres, avançava US$ 0,32 (0,77%), para US$ 42,05 o barril.