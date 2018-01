Petróleo volta a bater recorde de alta Os contratos futuros de petróleo negociados em Nova York e em Londres retomaram a trajetória de alta e voltaram a fechar em novos recordes nesta quinta-feira. Com o salto de 3,69% hoje no mercado norte-americano, o petróleo cru chegou a US$ 44,41 o barril, reacendendo o debate sobre o possível impacto disso sobre a economia mundial. Já no mercado britânico o barril terminou em US$ 41,12, em alta de 3,58%. A valorização seguiu-se à notícia de que o Ministério da Justiça da Rússia retirou a permissão, concedida quarta-feira, para que a petrolífera Yukos recorra às contas bancárias congeladas para dar continuidade às atividades de produção e transporte. As autoridades russas alegaram que a permissão de ontem "não estava baseada na lei". A empresa deve US$ 3,4 bilhões em impostos atrasados desde 2000. Na opinião do diretor de estratégia de commodities do banco Société Générale em Nova York, Michael Guido, "ninguém vai vender nesse mercado tão logo". Para o analista sênior da Pioneer Futures em Nova York, Scott Myers, "o petróleo está subindo com a situação na Rússia e porque a Opep pode não estar produzindo o suficiente".