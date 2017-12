Petróleo volta a fechar em preço recorde em Nova York e Londres Os contratos futuros de petróleo voltaram a fechar em alta recorde em Londres (International Petroleum Exchange-IPE) e Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex), impulsionados pelos dados apontando queda nos níveis de estoques de produtos destilados - que inclui o diesel e o óleo para aquecimento - nos EUA, na semana passada. Na Nymex, os contratos de petróleo para novembro fecharam em US$ 54,76 o barril, em alta de US$ 1,12 (+2,09%); a mínima foi de US$ 53,35 e a máxima de US$ 54,88. Na IPE, os contratos de petróleo tipo brent para novembro - que venceram hoje - fecharam em US$ 50,84 o barril, em alta de US$ 0,79 (+1,58%); a mínima foi de US$ 50,00 e a máxima de US$ 50,90. Os contratos de petróleo brent para dezembro fecharam em US$ 50,09 o barril, alta de US$ 0,81 (+1,64%). As informações são da Dow Jones. Fechamento no Brasil O dólar comercial encerrou o dia cotado a R$ 2,8720 na ponta de venda dos negócios, em alta de 1,13% em relação às últimas operações de ontem. A moeda norte-americana oscilou entre a máxima de R$ 2,8800 e a mínima de R$ 2,8470. Com o resultado de hoje, o dólar acumula queda de 1,07% no ano. A Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) fechou em baixa de 1,42%.