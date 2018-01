Petróleo volta a subir acima de US$ 41,50 O relatório do Departamento de Energia dos EUA informando que os estoques de gasolina cresceram aquém do esperado fez os contratos de petróleo para junho subirem 2,3% no mercado norte-americano para US$ 41,50 o barril. Os contratos de gasolina para junho subiram 4,57%, para o novo nível recorde de US$ 1,4503 o galão. Em Londres, os contratos de petróleo para julho fecharam em US$ 37,90 o barril, em alta de 2,57%. Para o analista da Pioneer Futures, de Nova York, Scott Meyers, "o mercado continua num modo totalmente positivo e ainda não cruzou a esquina para um movimento de baixa".