Petróleo volta a subir com a guerra de informações Os contratos futuros de petróleo permanecem em alta, mas recuam das máximas da manhã nos mercados internacionais, após terem caído com força ontem, parcialmente, em razão da notícia de que houve um levante popular dos iraquianos contra o governo de Saddam Hussein em Basra, no sul do Iraque. Nesta manhã, o primeiro-ministro do Reino Unido, Tony Blair, afirmou que ocorreram "levantes limitados" em Basra, enquanto a rede de TV Al-Jazira informou que a cidade estava tranqüila e que não havia sinal de revoltas contra Saddam. Além dos movimentos norteados pela guerra das informações, o mercado também reagia a fatores técnicos, como a paralisação de 40% da produção pela Nigéria, em razão de um conflito étnico. Além disso, havia cautela ante a divulgação hoje dos dados sobre estoques de petróleo nos Estados Unidos. Segundo um operador da International Petroleum Exchange (IPE), em Londres, o impacto da situação nigeriana estava sendo maior na sessão desta quarta-feira. A gravidade da situação na Nigéria ficou ainda mais evidente, após as companhias multinacionais que atuam na região terem anunciado que estão retirando membros de suas equipes do país. "O mercado teme que o pior ainda esteja por vir", comentou um operador, citando as preocupações em relação à situação na Nigéria e os sinais de guerra prolongada no Iraque. Na IPE, os contratos futuros do petróleo Brent para maio estão em alta de US$ 0,77 (3,10%), a US$ 25,58 o barril, após terem atingido a máxima de US$ 25,80, mais cedo. No sistema eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros do petróleo cru para maio sobem US$ 0,71 (2,54%), para US$ 28,68 o barril. Mais cedo, esses contratos subiram a US$ 28,90 o barril. Segundo o New York Times, os Estados Unidos estariam redirecionando o foco da campanha no Iraque, voltando a concentrar suas ações no combate a milícias resistentes no sul do país, antes de iniciarem uma batalha em Bagdá. Essa revisão de estratégia estava sendo interpretada como um sinal de que a campanha militar não está fluindo como era esperado. O jornal cita que um comandante dos EUA afirmou que o ataque a Bagdá poderá sofrer um atraso de dias e não de semanas. Um general americano, Vicent Brooks, em entrevista concedida hoje no Cairo, negou que haja qualquer mudança na estratégia das forças da coalizão.