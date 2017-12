Petróleo volta a subir com dados sobre estoques nos EUA Os preços do petróleo no mercado futuro voltaram a subir, com os operadores qualificando de "atordoantes" os dados indicando queda dos estoques de petróleo cru na semana passada nos EUA. O levantamento do Departamento de Energia calculou uma queda de 4,2 milhões de barris no estoque de petróleo cru, enquanto o Instituto Americano de Petróleo apontou um declínio de 8,093 milhões de barris. Os analistas previam que as reservas de cru aumentariam 330 mil barris. Esse declínio ofuscou o aumento dos estoques da gasolina, que contrariou previsão de queda, e os dados favoráveis sobre estoques de destilados. Na Nymex (bolsa eletrônica dos Estados Unidos), o contrato futuro do petróleo cru para outubro sobe 3,16%, para US$ 43,42, após chegar à máxima de US$ 43,55 o barril. Na International Petroleum Exchange, em Londres, o petróleo tipo brent para outubro sobe 3,13%, para US$ 40,83 o barril. Chegou a US$ 40,90 na máxima. Antes dos relatórios, os contratos mantinham ganhos mais suaves.