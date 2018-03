Petróleo volta a subir com incerteza da guerra Os contratos futuros de petróleo voltaram a subir em Nova York e Londres nesta quarta-feira, com temores de que a guerra no Iraque poderá ser mais longa do que muitos esperavam e pelas preocupações sobre os estoques apertados de gasolina nos EUA. Esses dois fatores prevaleceram sobre o informe de cessar fogo entre as forças do governo nigeriano e militantes da etnia Ijaw no delta do Rio Níger, o que aumenta a probabilidade da produção da Nigéria voltar aos níveis normais, disseram analistas. Na New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos para maio fecharam em US$ 28,63 o barril, em alta de US$ 0,66 (+2,36%). Na International Petroleum Exchange (IPE), os contratos de petróleo Brent para maio fecharam em US$ 25,29 o barril, em alta de US$ 0,48 (+1,93%). Veja o especial :