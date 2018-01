Petróleo volta a subir com incertezas sobre Iraque O preço do petróleo voltou a subir nesta sexta-feira, depois de cinco pregões consecutivos de baixa, uma vez que as condições de segurança nas instalações de petróleo no Iraque são ainda frágeis. Nas primeiras horas desta sexta-feira, sabotadores atingiram uma ligação a um tanque para depósito de petróleo próximo ao campo de West Qurna, segundo uma fonte da estatal South Oil. O impacto sobre as exportações foi limitado. No entanto, o incidente segue-se a vários atentados ocorridos ontem contra oleodutos próximos aos terminais de exportação ao sul do país e da explosão, na madrugada, de oleodutos que ligavam os campos de Rumaila a tanques de depósito próximo à principal estação de bombeamento de petróleo do sul, em Zubair. As autoridades da estatal dizem que os atentados desta semana reduziram entre 400 mil a 600 mil as exportações pelo sul, para cerca de 1,5 milhão de barris ao dia. A perspectiva do fim de semana também colabora para manter os investidores na ponta da compra. Às 9h22 (horário de Brasília), o contrato de petróleo tipo cru com vencimento em outubro subia US$ 0,34 (0,79%), para US$ 43,44 o barril no pregão eletrônico da New York Mercantile Exchange (Nymex). Em Londres, o petróleo tipo brent com vencimento para outubro avançava US$ 0,32 (0,79%), para US$ 40,65 o barril. Especialistas dizem que a expectativa de que o sucesso das negociações de paz em Najaf tragam estabilidade às exportações do Iraque minimizam as condições de alta do mercado. Mas ao mesmo tempo as sabotagens a oleodutos no país têm sido tão freqüentes que oferecem sustentação aos preços. As informações são da Dow Jones. Entenda as razões para a alta do petróleo.