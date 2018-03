Petróleo volta a subir com percepção de guerra longa e Nigéria Investidores do mercado de petróleo continuam reembutindo o prêmio de guerra nos preços da commodity nesta terça-feira. Os contratos são valorizados ainda pela possibilidade de agravamento na queda de abastecimento de petróleo pela Nigéria, membro da Opep (Organização dos Países Exportadores de Petróleo), diante da crise civil que atinge o país. Desde sexta-feira, as companhias de petróleo que atuam na Nigéria informam o fechamento de suas operações, por causa do enfrentamento entre etnias após o governo ter convocado eleições para abril. As informações mais recentes dão conta que 40% da produção de petróleo do país foi cortada. Às 8h57 (de Brasília), o contrato de maio do petróleo brent subia US$ 0,61 (2,34%) na Internacional Petroleum Exchange (IPE), em Londres, para US$ 26,70 o barril. No pregão eletrônico Acess, da Nymex, o contrato de mesmo vencimento do petróleo cru avançava US$ 0,81 (2,83%) para US$ 29,47 o barril. Até agora, o brent chegou a US$ 26,92 o barril na máxima e o cru a US$ 29,48 o barril. A percepção de que as forças aliadas enfrentam resistência superior a prevista no sul do Iraque seguiu movendo os preços em alta. A constatação da resistência produz desde ontem alta nas cotações de petróleo, ao sugerir a perspectiva de guerra mais longa do que o estimado. Alguns traders dizem que a queda da produção na Nigéria não causa preocupação excessiva, considerando que a Opep é capaz de suprir a produção do país, assim como do Iraque. Acredita-se que o mercado conta com 2,5 milhões de barris a menos de petróleo por causa dos problemas na Nigéria e no Iraque. Alguns observam, no entanto, que a Opep elevou sua produção em 2 milhões de barris diários este ano e há expectativa de queda próxima a este montante na demanda no segundo trimestre. As informações são da Dow Jones. Veja o especial :