Petróleo volta a subir forte pelo segundo dia Os contratos futuros de petróleo continuaram a subir forte em Nova York (New York Mercantile Exchange-Nymex) e Londres (Internacionational Petroleum Exchange-IPE), impulsionados pelas crescentes preocupações de que os estoques de gasolina não serão suficientes para cobrir o pico da demanda da temporada de verão nos EUA. Na Nymex, os contratos de gasolina para junho fecharam em US$ 1,3058 o galão, alta de 438 pontos (+3,47%). Na IPE, os contratos para junho fecharam em US$ 35,93 o barril, em alta de US$ 1,45 (+4,21%). Para o analista Peter Beutel, da Cameron Hanover em New Canann, a alta de hoje não foi baseada nos fundamentos do mercado. "Muito disso é psicológico", disse. Outros analistas apontaram o ataque contra a concessionária de serviços de petróleo ABB Lummus (ABB), no sábado, na Arábia Saudita, como principal motivo das altas de ontem e hoje.