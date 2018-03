Petrolífera indiana oferecerá participação para Petrobras A petrolífera indiana Oil and Natural Gas Corp oferecerá participações em blocos em águas profundas da costa leste da Índia para a Petrobras e outras três companhias estrangeiras. "Entregaremos a elas participações em nossos blocos em águas profundas", disse o presidente da ONGC, R.S. Sharma, a jornalistas em reunião de investimentos realizada nesta sexta-feira. A ONGC também entregará fatias nos blocos para a italiana ENI, a norueguesa Norsk Hydro e a malaia Petronas. Sharma informou que uma equipe de negociação da ONGC está discutindo o assunto com representantes das petrolíferas estrangeiras. "Não somos muito bons em exploração em águas profundas e ultraprofundas e por isso precisamos de parceiros", disse Sharma. No mês passado, a ONGC informou que as reservas de gás que encontrou na bacia de Krishna Godavari, na costa leste, podem exceder as expectativas do mercado de 21 trilhões a 22 trilhões de pés cúbicos, embora os números finais dependem de novas explorações. A companhia encontrou uma área de gás de 28 a 30 metros a uma profundidade de cerca de 5.400 metros em um dos blocos da bacia e também atingiu um grande campo na bacia de Mahanadi.