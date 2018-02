Petrolífera sul-coreana encontra mais petróleo no Brasil

A companhia petrolífera sul-coreana SK Energy anunciou que o consórcio empresarial ao que pertence junto com dois americanos e uma indiana encontrou uma jazida de petróleo ao norte de um campo já existente no sudeste do Brasil, segundo a agência sul-coreana Yonhap.

Trata-se do segundo descobrimento de petróleo nessa mesma jazida, situada no litoral do Espírito Santo, depois do anunciado pelo grupo empresarial no ano passado.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Além de SK Energy, a maior petrolífera da Coreia do Sul, que possui 20% da participação nesse campo de petróleo, o consórcio é integrado também pelas americanas Anadarko Petroleum e Devon Energy, assim como pela indiana IBV.

A primeira vez que SK Energy participou da exploração de um campo de petróleo foi em agosto de 2000, com seu trabalho no campo de Polvo, situado a 250 quilômetros do Rio de Janeiro.