Petroquisa construirá fábrica em Pernambuco A Petrobras anunciou nesta quinta-feira, 13, que a Petroquisa, sua subsidiária na área petroquímica, construirá uma fábrica de ácido tereftálico purificado (PTA) em Pernambuco. O investimento de US$ 490 milhões será feito em parceria com a Companhia Integrada Têxtil do Nordeste (Citiene). A partir de 2009, a nova Companhia Petroquímica de Pernambuco - Petroquímica Suape - deve produzir 550 mil toneladas anuais de PTA, matéria-prima usada na produção de embalagens de plástico PET e de fios de poliéster para a indústria têxtil. O empreendimento faz parte do Planejamento de Negócios da Petrobras, que investirá US$ 2,1 bilhões na área petroquímica entre 2006 e 2010.