Petros aplicará R$ 75,6 milhões em térmicas A Petros, o fundo de pensão dos funcionários da Petrobras, vai aplicar R$ 75,6 milhões em duas novas usinas térmicas, a de Fortaleza, que receberá R$ 52,4 milhões e a de Macaíba, no Rio Grande do Norte, que terá R$ 23,2 milhões. Segundo informou a Petros, esta sua carteira de projetos garantiu a maior rentabilidade em 2001, com um crescimento de 148% da meta atuarial. A usina de Fortaleza poderá gerar 150 megawatts e a de Macaíba, vai produzir 48 megawatts de energia elétrica. As duas térmicas já estão em obras e devem iniciar suas operações em julho próximo. As usinas deverão fornecer energia para a Comercializadora Brasileira de Energia Elétrica (CBEE), segundo contratos já assinados.