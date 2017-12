Petros quer migração para contribuição definida A Petrobrás poderá gastar até R$ 700 milhões para incentivar seus funcionários a migrarem do atual plano de fundo de pensão, Petros, baseado em benefício definido, para o de contribuição definida. Ontem, o presidente da Petros, Carlos Flory, informou que o desenho final do projeto já foi aprovado pelo Ministério das Minas e Energia e será encaminhado hoje à Secretaria de Previdência Complementar (SPC). Flory explica que os recursos, na verdade, representam a parcela que a estatal já teria de bancar para equilibrar as contas do fundo, caso nenhum dos seus funcionários atuais migrassem para o plano de benefício definido. Assim, seria identificado um déficit no fundo, que passaria apenas a pagar as contribuições sem receber ingresso de novos participantes. Todos os trabalhadores contratados a partir deste ano já vão aderir ao sistema de contribuição definida. Com isso, o rombo do plano antigo seria de R$ 1,4 bilhão - só a metade ficaria a cargo da Petrobrás - e o restante seria obtido com os funcionários que precisariam elevar sua contribuição para se ajustar a meta atuarial. "Estou otimista e acredito que 100% dos empregados vão migrar para o novo plano", disse Flory. Para obter adesão, a empresa pretende dar incentivos: desde um tempo menor para a aposentadoria até portabilidade do plano. Além disso, os R$ 700 milhões devem reforçar as reservas do fundo e aumentar os ganhos dos funcionários no momento da aposentadoria.