Peugeot anuncia cortes de 2,7 mil empregos e queda nas vendas

A montadora francesa PSA Peugeot-Citroen informou nesta quinta-feira, 20, que planeja cortar 2,7 mil empregos e disse esperar que o volume de vendas na Europa irá cair pelo menos 17% no quarto trimestre e 10% em 2009, por causa da desaceleração econômica e da crise no setor automobilístico. Em outubro, a Peugeot já havia feito um alerta desfavorável de lucro para este ano e disse que reduziria a produção em 30% na Europa no quarto trimestre para reduzir estoques. Na época, a montadora afirmou que previa margem operacional em todo o ano de "cerca de 1,3%", ante à estimativa anterior de 3,5%. E, no início deste mês, a fabricante afirmou que estava eliminando cerca de mil empregos em sua unidade em Wuhan, na China, por causa da demanda fraca naquele país. Os cortes anunciados nesta quinta, segundo a companhia, vão atingir gerentes, trabalhadores da linha de montagem e cargos administrativos. As informações são da Dow Jones.